Обрыв сети на железной дороге произошел из-за атаки БПЛА под Воронежем

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Гусев: более 10 БПЛА ВСУ ликвидированы в Воронежской области

в воронеже уничтожили более десяти БПЛА

Фото: © РИА Новости/ Павел Лисицын

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

По предварительной информации пострадавших нет.

Более десяти украинских беспилотников сбили российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным никто не пострадал, но повреждений избежать все же не удалось. Так, в одном из районов области обломки одного дрона оборвали контактную сеть на железной дороге. Пока последствия не устранили, пришлось задержать один поезд. Кроме того, ожидают задержки и другие.

«Для ускорения ликвидации последствий создан специальный штаб Юго-Восточной железной дороги. Оперативные службы продолжают работу на месте обрыва. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется», — написал Гусев.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США передадут Украине в новом пакете военной помощи.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
11 нояб
Цель — жилые районы: экс-глава МИД Австрии прокомментировала попытку ВСУ атаковать дронами Москву
10 нояб
Массированная атака ВСУ: 70 дронов сбито над российскими регионами
10 нояб
Силы ПВО сбили 32 БПЛА в Подмосковье: Воробьев рассказал о последствиях
10 нояб
Собянин сообщил об уничтожении еще восьми беспилотников в Подмосковье
10 нояб
Силы ПВО сбили четыре дрона на подлете к Москве
20 окт
Силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника
11 сент
В ПВР Раменского после атаки беспилотников ВСУ доставили около 100 человек
10 сент
Жильцов пострадавшего от удара беспилотника дома в Раменском пустили в квартиры
10 сент
Последствия теракта в Подмосковье: в результате атаки дронов ВСУ погибла женщина
10 сент
«Взрыв и едкий дым»: атака украинских дронов на Раменское квалифицирована как теракт
-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
100.53
1.30 105.95
2.65
Один в поле не воин: астропрогноз для всех знаков зодиака на январь 2025...

Последние новости

4:16
Обрыв сети на железной дороге произошел из-за атаки БПЛА под Воронежем
3:54
Два человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси в Дагестане
3:49
В США считают, что ВС РФ скоро выбьют ВСУ из Курской области
3:37
Не все средства хороши: как облегчить зубную боль самостоятельно
3:20
«Много раз обжигались»: Ольга Бузова ответила на слухи о романе с Майами
3:02
Предупредит опасную болезнь: какое новогоднее блюдо защитит от рака простаты

Сейчас читают

«Я рискую здоровьем»: Оксана Самойлова устроила жесткий розыгрыш Джигану
Один в поле не воин: астропрогноз для всех знаков зодиака на январь 2025 года
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год