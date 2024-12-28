Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

Лолита посоветовала не обращать внимания на то, что является символом наступающего года — это все равно ни на что не влияет. По словам артистки, «змеиного яда» будет хватать всегда, и лучше использовать его в медицинских целях, чем брызгать на окружающих.

«Ребята, это год змеи! В принципе, по барабану: год овна, козы, козерога, змеи. Не зацикливайтесь на этом, потому что змеиный яд — он в каждом году присутствует. Используйте его исключительно в медицинских целях, не брызгайте на окружающих!» — весело посоветовала певица.

В 2024 году Лолита сформировала для себя новый жизненный принцип — не прибегать к хайпу, чтобы удержать интерес публики. Она живет по системе Станиславского, но никогда не создает искусственного ажиотажа вокруг своей персоны.