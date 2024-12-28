«По барабану!» — Лолита посоветовала не обращать внимания на символ года

Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 9 0

Лолита пожелала в наступившем году не брызгать змеиным ядом на окружающих

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Предыдущий год был полон сюрпризов, но наступивший обещает быть еще более ярким, ведь Змея-2025 не дремлет.

Лолита посоветовала не обращать внимания на то, что является символом наступающего года — это все равно ни на что не влияет. По словам артистки, «змеиного яда» будет хватать всегда, и лучше использовать его в медицинских целях, чем брызгать на окружающих.

«Ребята, это год змеи! В принципе, по барабану: год овна, козы, козерога, змеи. Не зацикливайтесь на этом, потому что змеиный яд — он в каждом году присутствует. Используйте его исключительно в медицинских целях, не брызгайте на окружающих!» — весело посоветовала певица.

В 2024 году Лолита сформировала для себя новый жизненный принцип — не прибегать к хайпу, чтобы удержать интерес публики. Она живет по системе Станиславского, но никогда не создает искусственного ажиотажа вокруг своей персоны.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
100.53
1.30 105.95
2.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:34
Около 30 машин столкнулись на трассе под Бийском
19:16
Тела 24 погибших при крушении самолета в Актау будут доставлены в Баку
19:00
Не поддавайтесь искушениям: прогноз Таро на январь 2025 года
18:57
Путин провел телефонный разговор с Токаевым
18:50
«Все должно быть прилично!» — Зверев рассказал, в чем нельзя встречать Новый год
18:40
Взрослые игры: в некоторых регионах России хотят запретить детское шампанское

Сейчас читают

Теракт в «Крокусе», «Орешник» и перелом СВО: 10 главных событий-2024
Не отступайте от своих принципов: китайский гороскоп на январь 2025 года
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год