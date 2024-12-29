Азербайджан ужесточил правила пребывания для граждан России

Азербайджан ужесточает правила пребывания на своей территории гражданам России. Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров страны.

В документе говорится, что срок пребывания для россиян, въезжающих в республику без визы, ограничивается 90 днями в течение календарного года. Решение вступает в силу с 1 января 2025 года.

Накануне в МИД Азербайджана сообщили об изменении в ближайшее время правил пребывания россиян в республике. В ведомстве пояснили, что соответствующее решение принято в качестве ответа на изменения правил пребывания иностранцев в России, о котором российский МИД сообщил 26 декабря.

Согласно принятым в РФ изменениям, с 1 января иностранцы, которые приезжают в страну без визы, смогут находиться в ней до 90 суток суммарно в течение года. Сейчас такие иностранцы могут въезжать на 90 суток суммарно в течение полугода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отверг версию о целенаправленной атаке на самолет AZAL.