МИД пригрозил симметричным ответом на блокировку Telegram-каналов российских СМИ

Россия может дать симметричный ответ на блокировку Telegram-каналов российских СМИ в европейских странах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Эти и подобные им атаки на наши СМИ не останутся без реакции с российской стороны. Оставляем за собой право на симметричные ответные меры», — говорится в ее комментарии.

Дипломат указала на то, что в странах «коллективного Запада» продолжается планомерная зачистка информационного пространства от любых неугодных источников информации.

По словам Захаровой, на Западе ведется целенаправленная кампания против российских СМИ, в рамках которой блокируются Telegram-каналы отечественных вещателей, в частности, РИА Новости, МИЦ «Известия», RT, «Российской газеты», «Первого канала», телеканала «Россия 1», НТВ и других.

Ограничение доступа к российским медиаресурсам оправдывают некими «нарушениями местного законодательства», однако в чем они заключаются, никто не разъясняет, подчеркнула Захарова.

Она также призвала профильные международные организации, в первую очередь руководство ООН и ЮНЕСКО, дать надлежащую оценку блокировкам Telegram-каналов российских СМИ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Telegram-канал «Известий» заблокировали в нескольких странах Европы. В частности, он перестал работать в Испании, Германии и Швеции. При попытке открыть его с использованием иностранной SIM-карты появляется надпись, что ресурс недоступен. Посмотреть контент можно только с российской SIM-картой.