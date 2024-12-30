Красную площадь в Москве закроют для посещения в новогоднюю ночь

Красную площадь в Москве закроют для посетителей с вечера 31 декабря до утра 1 января. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Москве.

«С 18 часов 31 декабря до 8 часов 1 января 2025 года Красная площадь закрыта для посещения», — говорится в сообщении.

Исключение сделано для ГУМ-катка, который продолжит работать в соответствии со своим расписанием, уточнили в пресс-службе столичной полиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Красной площади состоялось торжественное открытие ГУМ-катка.