Крупный пожар ликвидирован на АЗС в Грозном

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 67 0

Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников МЧС удалось избежать жертв и масштабных разрушений.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Крупный пожар ликвидировали сотрудники МЧС на автозаправке в Грозном. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 5-tv.ru.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Огонь охватил автоцистерну с топливом, операторскую комнату и автомагазин.

Благодаря оперативности и профессиональным действиям пожарных удалось не допустить разгерметизации цистерн на АЗС и перехода огня на расположенные рядом здания.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации огня привлекались 82 специалиста и 14 единиц техники МЧС. Причины возникновения пожара выясняются.

В октябре на одной из АЗС в Грозном произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека, включая двоих детей. Еще пять человек получили ожоги и травмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в складском помещении в поселке Агроном Краснодарского края.

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