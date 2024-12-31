«Пока не успеваю»: актер Панфилов не находит времени на общение с детьми

По его признанию, как артист он не является кумиром для отпрысков.

Актеру Никите Панфилову сложно найти время на общение со своими детьми. В этом он признался в интервью порталу Teleprogramma.

«Пока не успеваю. Дальше будет видно», — сообщил Панфилов.

При этом прежде актер заявлял, что и его наследники не питают особого интереса к его жизни, в частности к профессиональной деятельности. Кумиром для собственных детей Панфилов не является.

«Дочка реагирует просто: „Папа в телеке? Ну ладно“. У нее уже другие кумиры. Вот, кстати, надо что-то снять для дочери… чтобы она увидела папку в интересной для нее роли», — размышляет актер.

У Никиты Панфилова двое детей, Добрыня (11 лет) от второго брака и Аврора (шесть лет) — от третьего. Несмотря на то, что сейчас ему сложно найти время на общение с отпрысками, обычно он старается принимать участие в их жизни, даже ходит на встречи с педагогами в школе. Для учителей звезда сериалов уже более знакомый персонаж, причем, как признается сам Панфилов, его известность иногда даже помогает решать возникающие у него или его детей проблемы.

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