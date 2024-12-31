Часть Дворцовой площади в Петербурге оцепили из-за подозрительного пакета

Часть Дворцовой площади в Петербурге была оцеплена полицией. Об этом сообщает Фонтанка.ру. Причиной стало обнаружение подозрительного предмета.

Правоохранители нашли безхозный пакет неподалеку от Александровской колонны и выставили оцепление.

«Площадка с бесхозным пакетом на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге оцеплена ОМОН „Бастион“ Росгвардии для создания безопасного периметра в ожидании прибытия кинолога с минно-разыскной собакой», — сообщается в Telegram-канале Росгвардии по Северо-Западному округу.

Как стало известно позднее, подозрительный пакет был убран оперативниками, оцепление снято.

Ранее 5-tv.ru писал, что семеро подростков пострадали в результате взрыва бомбы в ЛНР.

По словам Леонида Пасечника, трое пострадавших госпитализировали в Луганскую республиканскую больницу, еще четверо — в другие региональные медучреждения. Врачи оказывают подросткам всю необходимую помощь, об их состоянии главе ЛНР постоянно докладывает министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

Пасечник также подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле, точные подробности произошедшего устанавливаются.