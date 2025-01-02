«Проснулся, а она холодная»: жених Вильденштейн о последнем дне жизни возлюбленной

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 94 0

Жених Джослин Вильденштейн рассказал о последнем дне жизни возлюбленной

Жених Джослин Вильденштейн о смерти возлюбленной

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/NYNR/FAMOUS

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Сердце «женщины-кошки» остановилось 31 декабря.

Недавно стало известно о смерти модели Джослин Вильденштейн, известной благодаря своему пристрастию к пластическим операциям. Ее возлюбленный — модельер Ллойд Кляйн вспомнил последний день жизни «женщины-кошки», пишет издание People.

Знаменитость ушла из жизни 31 декабря в Париже в возрасте 83-х лет. Ее бойфренд рассказал, что сердце Джослин остановилось во сне.

«В тот вечер у нас было приятное времяпрепровождение, мы готовились к Новому году и немного вздремнули, чтобы хорошо выглядеть перед тем, как отмечать. <…> Мы вздремнули, и когда я проснулся, я сказал: „Джослин, нам нужно одеться“. А она была холодной и мертвой», — вспоминает Ллойд.

Вместе Кляйн и Вильденштейн были 21 год. Причиной смерти знаменитости названа тромбоэмболия (закупорка) легочной артерии.

Джослин известна своей любовью к пластическим операциям. Результатом хирургического вмешательства стало лицо, черты которого приобрели схожесть с кошачьим. Поэтому светская львица получила такое необычное прозвище.

По словам Ллойда, знаменитость до последних дней вела активную социальную жизнь и посещала различные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывший муж Вильденштейн, спустивший миллионы на ее хирургов, раскрыл правду.

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