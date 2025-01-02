Пальмы в снегу: в Марокко впервые за 50 лет пришла настоящая зима

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Кристина Дегтярева
Кристина Дегтярева 37 0

В Марокко впервые за выпал снег

«Пальмы в снегу»: в Марокко впервые за 50 лет пришла настоящая зима

Фото: www.globallookpress.com/Wassilios Aswestopoulos

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Тема:
Погода

Высота сугробов в некоторых районах достигает 40 сантиметров.

Впервые за 50 лет в Марокко выпал снег. Значительные осадки накрыли сразу восемь провинций. Об этом сообщили в Maghreb Arabe Press.

Приток холодного воздуха из Северной Европы стал причиной необычных погодных условий в теплой стране. Так считают специалисты Национального метеорологического центра Марокко.

Высота снежного покрова в некоторых районах достигает 40 сантиметров. Сильные осадки накрыли несколько провинций страны на юге и юго-востоке.

Кроме того, в некоторых горных районах опустилась и температура воздуха — до минус пяти. Для Марокко это значительное похолодание. Обычно в зимний период температура воздуха днем достигает там 15 градусов.

Местные жители и туристы не упустили такую возможность и отправились кататься на лыжах и санках в горный курорт Укаймден. А улицы провинций радуют прохожих пальмами в снегу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Сахалине выросли сугробы до 80 сантиметров. 

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