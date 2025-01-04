«Из боя выйдет только один»: якутский боец одолел боевика ВСУ в рукопашной схватке

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 159 0

Якутский боец Андрей Григорьев одолел боевика ВСУ в рукопашной схватке

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Противостояние произошло в ходе штурма в населенном пункте Трудовое.

Одолевший боевика ВСУ в рукопашной схватке военнослужащий ВС РФ из Якутии Андрей Григорьев изначально осознавал, что из боя живым сможет выйти только один человек. Об этом он рассказал общероссийскому общественному движению Народный фронт.

«Мне было понятно и ему было понятно, что из этого боя выйдет только один. Поэтому или он, или я. До последнего там сражались», — рассказал военнослужащий.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Он также отметил, что украинский боевик был выше и крупнее Григорьева. Андрей выразил благодарность своим инструкторам за отличную боевую подготовку, которая помогла ему преодолеть противника. По словам бойца, в конце сражения боевик ВСУ назвал Григорьева лучшим бойцом в мире.

Якутский военнослужащий сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо. Однако украинский боевик ранил его ножом в правое ухо — из-за этого он плохо слышит.

Противостояние российского военнослужащего Андрея Григорьева и боевика ВСУ произошло в ходе штурма в населенном пункте Трудовое. Бойцу из Якутии и его сослуживцу поручили установить триколор РФ, но во время выполнения задачи его товарища застрелил пулеметчик ВСУ.

Далее украинский националист попытался склонить Григорьева сдаться в план, но боец вступил с ним в рукопашный бой. Андрей рассказал, что не собирался сдаваться. Он не позволил боевику выхватить из его руки нож и одолел противника, который после схватки попросил дать ему «уйти спокойно».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ленинградской области сбили третий беспилотник ВСУ.

 
-4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:11
Российские банки запустят программу социальных вкладов
12:53
Рон Уизли и Дамблдор — один человек? Невероятная теория фанатов «Гарри Поттера»
12:35
«Из боя выйдет только один»: якутский боец одолел боевика ВСУ в рукопашной схватке
12:17
Российские силы освободили населенный пункт Надия в ЛНР
12:02
Девять жителей Горловки ранены в результате обстрела ВСУ
11:38
«Я должен каждый год бегать в ЗАГС?» — Шаляпин раскрыл, почему все еще холост

Сейчас читают

На востоке Москвы загорелся расположенный на первом этаже жилого дома магазин
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Гадание на Рождество и Святки 2025: три самых лучших и действенных способа

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год