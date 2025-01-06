Юра Борисов вернется в Россию без «Золотого глобуса»

Российский актер Юра Борисов, номинированный на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая роль второго плана», не получил долгожданной награды. Это стало известно в ходе церемонии, которая проходит в Лос-Анджелесе в ночь на 6 января.

За победу в номинации Борисову пришлось побороться с Эдвардом Нортоном, Дензелем Вашингтоном и Кираном Калкиным. Награду забрал последний. Однако картина «Анора», который уже сделал наших актеров (вместе с Борисовым на премии появился и Марк Эйдельштейн, исполнивший одну из главных ролей) известными во всем мире, еще может получить звание «Лучший фильм». К слову, Борисов стал первым актером из России, которого номинировали на «Золотой глобус».

Ранее 5-tv.ru писал, что Марк Эйдельштейн сыграет в сериале «Мистер и миссис Смит». Ходили слухи, что на экране пару ему составит певица Билли Айлиш. Но, по данным издания, звезде пришлось отказаться от съемок, сославшись на плотный гастрольный график.