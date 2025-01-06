Глава киевского режима действует по кровавой схеме Байдена.

Президент* Украины Владимир Зеленский в своем интервью американскому журналисту Лексу Фридману выдал смесь неонацизма и терроризма с наркотическим бредом. Он действует по схеме лидера США Джо Байдена: «воруй и убивай, потом снова воруй». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Дипломат прокомментировала журналистам заявления Зеленского. В частности, тот сказал, что Украина будет согласна на остановку огня, если Запад ей поставит оружия для отражения будущих нападений. Кроме того, Зеленский, как он сам признался, предлагал набравшему большинство голосов на выборах президента США Дональду Трампу продать Незалежной оружие за 300 миллиардов долларов из замороженных активов России.

Вместе с тем Зеленский подтвердил свою русофобию. Он заявил, что хорошо владеет русским языком, но искренне презирает русских.

«Какая-то адская смесь неонацизма и терроризма с наркотическим бредом. А то, что он, по его словам, предлагал Трампу «чужие деньги в обмен на оружие», свидетельствует об укоренившихся коррупционных связях Зеленского с англосаксами, на которые его подсадил Байден: воруй и убивай, а потом снова воруй — кровавая схема, освоенная со времен «Бурисмы», — написала Захарова.

Следует отметить, что весной 2024 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причастности чиновников США и НАТО к финансированию терроризма. Оно было открыто по результатам проверки, которую ведомство проводило в рамках обращения группы депутатов Госдумы после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Причем, следы, которые тянутся от исполнителей к спонсорам, ведут к Украине. Так, установлено, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», действующую на территории Незалежной, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в России.

Белый дом, к слову, назвал нонсенсом дело СКР о финансировании терроризма чиновниками США.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский готов к урегулированию конфликта на Украине при гарантиях НАТО.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.