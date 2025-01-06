Оставил паспорт, деньги и телефон: на Гоа таинственно исчез российский турист

Мужчина вышел из-за стола во время посиделок с друзьями в гостиничном кафе и больше его никто не видел.

Россиянин Иван Ровейн бесследно исчез во время отдыха на Гоа. Друзья и родственники уже месяц тщетно пытаются разыскать 46-летнего предпринимателя из Челябинска. Об этом 5-tv.ru рассказала его супруга Алена Ровейн.

«На 11 декабря у них был обратный билет, то есть шестого числа он вышел из отеля, и все — больше его никто не видел. Его пытались искать сначала друзья — часть из них по 11 число тоже находились там, потом улетели домой. Два его друга остались, предпринимали попытки найти — ходили по побережью, опрашивали людей, расклеили фотографии, обратились в полицию. Там не сразу приняли заявление, сказали, что у них сплошь и рядом такие случаи», — поделилась супруга пропавшего.

После настойчивых обращений местная полиция все же приняла заявление о пропаже Ровейна. Российское посольство также было поставлено в известность об исчезновении мужчины. Однако все это пока не дало результатов — никаких сведений о россиянине до сих пор нет.

На поиски челябинца отправился его сын с супругой. Они объездили уже множество деревень и храмов, но безрезультатно. Несколько раз им говорили, что видели похожего мужчину, однако информация не подтверждалась. В свою очередь сотрудники российской дипмиссии установили, что в морги и больницы человек с приметами пропавшего россиянина не поступал.

Супруга Ровейна теряется в догадках, что могло стать причиной его исчезновения. Она утверждает, что никаких особых событий этому не предшествовало.

«Он был в обычном настроении. Как сообщают его друзья, они сидели за столом чисто мужской компанией в кафе при гостинице, и он просто встал и ушел. Не было никаких фраз перед этим, которые точно бы характеризовали его настрой. Он просто встал и вышел, вообще ничего не говорил. Телефон остался, паспорт остался в гостинице», — рассказала Анна.

Женщина исключает, что у ее мужа могут быть враги. Она говорит, что Иван очень добрый и отзывчивый человек, готовый прийти на помощь по первому зову. Сама она тоже намерена отправиться в Индию на поиски мужа, если усилия сына и невестки не принесут результатов.

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