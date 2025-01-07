Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Рождеством Христовым

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством в своем Telegram-канале.

«Один из самых почитаемых христианских праздников наполняет храмы радостью торжественных богослужений, улицы и площади — великим колокольным звоном, а сердца православных верующих — красотой и любовью. В эти дни мы особо ценим тепло человеческих отношений, дарим друг другу радость общения и, конечно же, верим в лучшее», — написал мэр.

Он отметил, что душевную атмосферу в городе помогают создавать «Путешествие в Рождество» и другие фестивали проекта «Зима в Москве». На их площадках можно получить яркие впечатления и заняться добрыми делами.

По словам Собянина, путешествуя по рождественской столице, можно проникнуться настроением светлого праздника. Собянин пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.