Шестиметровые волны и ураган ожидают в Сахалинской области

Жителей региона призвали не выходить в Охотское море на маломерных судах.

Шестиметровые волны и ураганный ветер ожидаются в Сахалинской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

«8 января в центральной части Охотского моря в Охинском, Ногликском, Смирныховском и в Поронайском районе ожидается восточный, северо-восточный ветер 33–38 метров в секунду (ураган), высота волн — шесть метров и более», — говорится в сообщении.

Жителей Сахалинской области призвали не выходить в Охотское море на маломерных судах и находиться от него на безопасном расстоянии. Ведомство уже направило экстренное предупреждение и рекомендации в администрацию районов, а также в Сахалинскую службу наблюдения за флотом.

Ранее 5-tv.ru писал, что ночью 7 января произошло землетрясение на границе КНР, Непала и Бангладеша магнитудой 7,1. Позднее толчки повторились. Самый мощный афтершок был магнитудой 4,4. В результате землетрясение в китайском Тибете унесло жизни 53 человек. При этом число пострадавших достигло уже 62, но цифра продолжает расти. В посольстве РФ в Непале рассказали, пострадали ли россияне при землетрясении.