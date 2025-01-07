Паром с Марин Ле Пен на борту столкнулся с баржей у берегов Майотты

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Евгения Романова
Евгения Романова 41 0

Лидер французской партии заявила, что авария была неизбежна.

Фото, видео: Facebook*/12.FM BOUNI; 5-tv.ru

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Паром с лидером французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на борту столкнулся с другой баржей возле берегов Майотты. Об этом передает BFMTV.

Ле Пен прибыла на остров после разрушительного урагана «Шидо», который произошел там несколько недель назад. Во время столкновения политик удержалась на месте и не пострадала. После случившегося ее эвакуировали. Меньше повезло другим людям — три человека пострадали в результате столкновения. Один из них потерял сознание.

Позже паром, на котором была Ле Пен, вернулся своим ходом в порт. Сама лидер партии в беседе с журналистами рассказала, как произошла авария.

«Все происходило очень быстро, авария была неизбежна. Маневр разворота неизбежно привел к тому, что корма другой баржи налетела на нашу. Удар был очень сильным», — сказала она.

Политик добавила, что после столкновения пассажиры сразу же начали искать пострадавших. В дальнейшем выяснилось, что один из раненых — главный механик. По мнению Марин Ле Пен, без повреждений судна точно не обошлось.

Ранее 5-tv.ru писал, что норвежское судно отказалось принять на борт российских моряков с затонувшего Ursa Major. Это обстоятельство является грубейшим нарушением десятой статьи Международной конвенции о спасании от 1989 года.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.

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