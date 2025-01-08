Вспышка сальмонеллеза произошла среди клиентов пекарни в Перми

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Роспотребнадзор провел проверку и временно закрыл ряд филиалов предприятия.

Вспышка сальмонеллеза произошла среди клиентов пекарни в Перми

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Массовые отравления в России

Вспышку сальмонеллеза зафиксировали среди клиентов пекарни в Перми. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

«С 30 декабря зарегистрированы неединичные случаи заболевания острыми кишечными инфекциями», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, у заболевших выявлен сальмонеллез. Все пострадавшие заявляют, что употребляли в пищу продукцию пекарни «Хлебница», и связывают с этим свое состояние.

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку производственных цехов предприятия и нашли «несоблюдение поточности технологического процесса, нарушение маркировки инвентаря».

В результате проверки три пекарни и заготовочный цех были закрыты на сроки от 30 до 90 суток.

В конце декабря торговая сеть «Вкусвилл» приостановила продажу и поставки пельменей «Мясное ассорти» от ООО «Чали» после сообщений об отравлении детей в Москве. Роспотребнадзор выявил в продукции сальмонеллу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 13 жителей Рамонского района Воронежской области были госпитализированы с признаками отравления после обеда в местной столовой. Один из пострадавших в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию.

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