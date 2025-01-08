Любовь живет три года: актер Остин Батлер и модель Кайя Гербер расстались

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 33 0

Актер Остин Батлер и модель Кайя Гербер расстались

Любовь живет три года: актер Остин Батлер и модель Кайя Гербер расстались

Фото: www.globallookpress.com/© CraSH

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Отношения знаменитостей начались в 2021 году.

Актер Остин Батлер и модель Кайя Гербер расстались. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на источник, приближенный к знаменитостям.

Слухи о разрыве пары ходили давно, так как их все реже стали замечать в компании друг друга. По информации инсайдера, звезды расстались в конце 2024 года. Поэтому Батлера не было на фото из отпуска Гербер с семьей в Мексике на зимних праздниках. Отсутствие актера на этих снимках и породило волну домыслов вокруг романа Кайи и Остина.

По словам информатора, знаменитости расстались на доброй ноте и не испытывают друг к другу неприязнь.

Они были парой на протяжении трех лет. Отношения начались в 2021 году. Какое-то время знаменитости были практически неразлучны. Многие поклонники ждали свадьбу и заверяли, что они помолвлены. Поэтому резкое исчезновение звезд из жизни друг друга сразу приковало к себе внимание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лопес и Аффлек завершили бракоразводный процесс.

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