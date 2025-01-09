Не успеем устать: началась первая и самая короткая рабочая неделя 2025 года

Новогодние каникулы прошли, но впереди у россиян будут еще одни длительные праздничные выходные.

В России началась первая и самая короткая рабочая неделя в 2025 году. Длительные праздники закончились, и наступили первые в этом году трудовые будни.

Начинается 2025-й с самой короткой рабочей недели. В ближайшие 12 месяцев такой больше не будет. Она продлится только два дня: 9 и 10 января.

Всего в новогодние праздники россияне отдыхали 11 дней — с 29 декабря по 8 января. Благодаря тому, что 28 декабря выпало на субботу, которая стала рабочей, 30 число было объявлено выходным. Такая рокировка была сделана для удобства, иначе пришлось бы прерывать отдых одним рабочим днем.

Следующие длительные каникулы будут только весной. В период майских праздников нерабочими будут дни с 1-го по 4-е мая, а также с 8-го по 11-е число пятого месяца.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что россиянам утвердили рабочие и выходные дни в 2025 году. Кроме дня труда и 80-летия Великой Победы, нерабочими будут 22 и 23 февраля, а также 8 и 9 марта.