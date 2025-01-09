Мужчина с ножом напал на семейную пару в Сочи

Медиков и полицию на место вызвали случайные прохожие.

В Сочи злоумышленник напал с ножом на семейную пару — мужчина получил смертельное ранение. Об этом сообщили в управлении СК по Краснодарскому краю.

Отмечается, что нападавший нанес погибшему не менее десятка ударов. Известно, что подозреваемый в убийсве и его и жертва были знакомы.

Супруга убитого осталась жива, но получила ранения, когда пыталась помочь мужу. В ведомстве отмечают, что ее жизни сейчас ничего не угрожает.

Медиков и полицию на место происшествия вызвали случайные прохожие. Глава семейства умер от полученных травм в машине скорой помощи, спасти его жизнь не удалось. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отравившимся в пермской пекарне предлагали деньги за молчание. Пострадавшие получили звонок с предложением «все забыть». Администрация сети предлагала пострадавшим 45 тысяч рублей, чтобы те отказались писать заявление в полицию.