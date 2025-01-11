Три человека пострадали в результате атаки БПЛА на жилые дома в Котовске

В Котовске Тамбовской области оцепили территорию возле двух многоквартирных домов, которые подверглись атаке беспилотников ВСУ. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На видео показано, что после удара дронов некоторые балконы жилых зданий были снесены, частично выбиты стекла, местами вместе с рамами. К счастью, пожара удалось избежать.

Оперативные службы оцепили территорию ЧП. На месте продолжают работать сотрудники полиции. Также дежурят машины скорой помощи.

Беспилотники ВСУ атаковали два жилых дома в Тамбовской области рано утром. В результате происшествия три человека были ранены из-за осколков. Серьезных травм ими получено не было, госпитализация не потребовалась. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.

Кроме того, врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова отметила, что пункт временного размещения при необходимости примет у себя жителей, чьи квартиры пострадали. Пока желающих нет — лишившиеся жилья люди предпочли расположиться у родственников или соседей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал тренажерный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).