Душ и туалет: Николь Кидман раскрыла секрет успешного брака

С певцом Китом Урбаном актриса состоит в отношениях уже 20 лет.

Голливудская актриса Николь Кидман раскрыла секрет своего 20-летнего брака с кантри-певцом Китом Урбаном. Историю пары публикует таблоид W Magazine.

«У нас есть двойной душ. Двойной душ — это ключ к успешному браку. Раздельные туалеты и двойной душ!» — рассказала звезда.

Кроме того, Кидман поделилась, что наличие двойного душа в доме позволяет ей стать ближе и к творчеству супруга.

«Я слышу, как Кит поет в душе, и я слышу, как рождаются его новые песни», — добавила актриса.

Законные отношения Николь Кидман и Кита Урбан длятся с 2005 года, у пары родилось двое детей (выносили их суррогатные матери) — девочки Сандей Роуз и Фэйт Маргарет. Им уже 14 и 16 лет, соответственно.

От прошлого брака у Кидман также есть двое детей — сын Коннор Энтони и дочь Изабелла Джейн. Их актриса усыновила, когда была в отношениях с Томом Крузом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Николь Кидман расплакалась на церемонии награждения Palm Springs International Film Awards. Причиной стали воспоминания о родителях, которых теперь нет в живых. Кидман рассказала, что именно они помогли ей стать сильной.