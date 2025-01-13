Су-34 разнес «опорник» неприятеля в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 21 0

Опубликовано видео удара Су-34 по опорному пункту ВСУ в курском приграничье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские силы продолжают вытеснять врага с территории нашей страны.

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). После успешного выполнения задачи экипаж благополучно вернулся на базу базирования.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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