Жена звезды «Очень странных дел» попала в психиатрическую клинику

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 13 0

Лили Аллен попала в психиатрическую клинику из-за мужа

Жена звезды «Очень странных дел» попала в психиатрическую клинику

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock

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Актриса Лили Аллен подозревала мужа в изменах.

Американская актриса Лили Аллен проходит лечение в психиатрической клинике. Об этом говорится в публикации Daily Mail. Издание ссылается на инсайдера, близкого к знаменитости.

По его словам, поводом для экстренной госпитализации звезды стал нервный срыв из-за разрыва с супругом, звездой популярного сериала «Очень странные дела» Дэвидом Харбором.

Инсайдер уверяет, будто бы Аллен стало известно, что Харбор является активным пользователем сайта знакомств для знаменитостей. Подозревая мужа в изменах актриса стала жертвой мощной панической атаки и вызвала скорую.

«Все думают, что Дэвид — уравновешенный, а Лили — не в себе. Но на самом деле, Лили как раз всегда была спокойнее, пока не выяснила, что ее брак распадается», — добавляет собеседник журналистов.

Лили Аллен и Дэвид Харбор женаты с 2020 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алсу призналась, кто помог ей пережить развод. Психолог, по словам Алсу, помог ей открыть в себе новые стороны личности и качества, о которых она даже не подозревала. Благодаря этому непростой год стал счастливым для певицы. В частности, она стала более уверенной и прекратила сомневаться в собственных силах.

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