«Пушечное мясо»: боевик ВСУ рассказал о брошенных телах сослуживцев на поле боя

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Боевик ВСУ Короколин: тела погибших сослуживцев остаются на передовой

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Антонюк; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Он сам решил сдаться в плен, чтобы сохранить свою жизнь.

Тела погибших боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросают на поле боя. Местное командование относится к ним как к пушечному мясу. Об этом рассказал пленный боевик Павел Короколин, его слова приводит Минобороны РФ.

«Двухсотых» я ни одного не видел, чтобы забирали. Это неправильно. Это просто пушечное мясо», — добавил он.

Короколин также рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) принудительно привезли его в военкомат, на следующей день он уже находился на обучении в Новомосковске Днепропетровской области. Вскоре Короколина перевели в Сумскую область, после чего отправили в Курскую. Там он получил контузию на третий день.

После травмы боевик решил дезертировать. Однако его поймали и вернули на передовую.

«Сказали, что на позицию, не сказали куда, сказали, что там надо окапываться только. <…> Ну а что говорить, если уже с 18 лет мобилизуют у нас в Украине. Некому воевать, того и отправляют», — подчеркнул пленный.

В результате Короколин решил сдаться в плен ВС РФ и сохранить свою жизнь.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди.

Сейчас на территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевик ВСУ заявил о бессмысленности продолжения конфликта. Пока армия Украины несет потери на передовой, страны Запада продолжают снабжать Незалежную вооружением.

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