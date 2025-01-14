«Одна из любимых актрис»: Павел Чухрай простился с народной артисткой Добровольской

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 78 0

Чухрай назвал умную и смелую Евгению Добровольскую одной из любимых актрис

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса скончалась через две недели после своего 60-летия.

Посетил церемонию и режиссер Павел Чухрай, снявший фильм «Клетка для канареек» — это была дебютная роль Евгении Добровольской в кино.

Народная артистка России Евгения Добровольская была смелой и замечательной. История ее дебюта похожа на придуманную историю, но это была правда. Об этом рассказал народный артист РФ Павел Чухрай на церемонии прощания. Он снял фильм «Клетка для канареек», в которой Добровольская исполнила свою первую роль.

«Одна из любимых моих актрис, и я всегда с гордостью говорил, что это человек, который в каком-то смысле я открыл. Она пришла к нам 15-16-летней девочкой. Это была первая ее роль. Все, что происходило, очень было похоже на придуманную историю из фильмов биографических, но это была правда», — сказал он.

Чухрай искал молодую героиню. Для этого давались в газете объявление. В последний день пришла Добровольская. При этом юная актриса рассказала, что студия «Мосфильма», где проводился кастинг, уже закрыта. Однако Добровольскую это не остановило, и она перелезла через забор.

«Она такая была: смелая, всегда очень работоспособная, умная, замечательная актриса», — сказал Чухрай.

Евгения Добровольская скончалась 10 января через две недели после своего 60-летия. Актриса продолжительное время боролась с онкологией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Игорь Верник почтил память ушедшей из жизни народной артистки РФ Евгении Добровольской.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.71
0.80 104.86
-0.19
Какой вы алкогольный напиток на старый Новый год по знаку зодиака

Последние новости

18:49
Заседание суда по искам Жукова о правах на песни «Руки Вверх!» было отложено
18:40
Здравоохранение: в Тульской области отремонтировали 75 медучреждений и снизили смертность младенцев
18:36
«Символ веры и победы»: казачий поклонный крест установили на месте недавних боев в ДНР
18:22
«Послали на смерть»: беспалый и больной язвой пограничник ВСУ сдался в плен
18:10
Режет на себе волосы: в Салехарде воспитательница затравила маленькую девочку
17:54
P. Diddy предъявили новый иск об изнасиловании несовершеннолетней

Сейчас читают

«Эвакуировали 57 человек»: горит военный госпиталь в Туле
Потерял миллион: как провел новогодние праздники музыкант Олег Ланкин
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год