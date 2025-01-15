Первую в стране цифровую верфь открыли в Карелии

Первую в стране цифровую верфь запустили сегодня в Петрозаводске. Площадкой для нового проекта стал Онежский судостроительный завод. Автоматизация и роботизация позволит нарастить объемы производства примерно в два с половиной раза.

Кроме того, благодаря модернизации появилось еще полтысячи дополнительных рабочих мест.

В чем уникальность проекта и какие еще он открывает возможности для отечественного судостроения — расскажет корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Объясняя, что такое цифровая верфь, корабелы приводят в сравнение знакомый всем «умный дом». Когда все варится, моется, убирается — лишь нажми на кнопку. Только здесь речь уже о производстве многотонных ледоколов, буксиров и краболовных судов, длиной под сотню метров.

Событие масштабное, но долгожданным назвать его сложно — всего три года от закладки до запуска. 500 новых рабочих мест и технологии, которые в стране в судостроении еще не применялись.

Новейший сварочный аппарат, запечатленный в кадре, благодаря руке манипулятору берет на себя практически всю работу, и ускоряет процесс сварки примерно в пять раз. Помимо классической технологии используется лазер. Шов получается ровным, а сцепление деталей по-настоящему неразрывным.

«До 80% швов может быть выполнено на данном автоматизированном и роботизированном оборудовании. И только отдельные труднодоступные места потом уже доваривает сам человек, оператор», — пояснил Вячеслав Осипов, заместитель директора по конструкторской и технологической деятельности ИЛИСТ СПБГМТУ.

Эта разработка российско-китайская. Когда поставки оборудования из Европы были сорваны — помогли азиатские партнеры. Но значительная часть машин здесь отечественная. Одна из них, например, приехала из Красноярска.

Эта машина нарезает огромные стальные листы на маленькие детали. Вместо резца здесь раскаленная плазма — только она может справиться с такой толщиной, до пяти сантиметров. Большие листы, большой вес, но какая погрешность — всего 0,1 миллиметра. И управляется все одним оператором, одной кнопкой мыши.

И каждый этап на цифровой верфи можно отследить. На экране — малый ледокол, словно пазл состоящий из тысячей деталей. Сколько потрачено железа, на какой стадии тот или иной шов — электронные глаза и мозг за всем следят, и все контролируют, вплоть до каждого винтика.

«Те изделия, которые будут тут выполняться — очень высокого качества, они будут изготавливаться в сжатые сроки, гораздо более короткие, чем было раньше. Сегодня я видел на таблице, что раньше выпускалось четыре изделия в год, будет десять», — отметил Николай Патрушев, помощник Президента РФ, председатель Морской коллегии РФ.

Эллинг колоссальных размеров. Переезжая из цеха в цех, судно обретает свои очертания. Крупные плоские части будут собирать здесь и тоже в авторежиме. Сварочно-сборочная линия полностью автоматизирована. Задача человека — принять заготовку из предыдущего цеха и правильно разместить ее для следующего этапа.

«Шов может быть вдоль всей линии, 90 метров. Ширина рельсового пути — 14 метров. Высота подъема деталей тут рассчитана на максимум два метра, но может быть больше», — заявил инженер и робототехник Владислав Валуев.

Но главное, что первые результаты работы автоматики и человека уже видны — сварены крупные узлы новейшего буксира проекта Аrc-4. А дальше только успевай загружать новые программы. Планы цифровой верфи расписаны уже до 2030 года.