«У меня пах болит, я хочу отдохнуть»: Волочкова пожаловалась подписчикам
Волочкова больше не может репетировать и желает отдохнуть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Балерина в данный момент отдыхает на Мальдивах.
Балерина Анастасия Волочкова больше не может репетировать и желает отдохнуть. Об этом она сообщила подписчикам, выложив эмоциональное видео в соцсетях.
«Послушайте, мои золотые! Можно, я попрошу у вас на сегодня освобождение от занятий и репетиций? У меня пах болит, я хочу просто отдохнуть», — пожаловалась она.
Бывшая прима Большого театра в данный момент отдыхает на Мальдивах вместе с 26-летним танцором Марчелом Абаби. На видео в соцсетях она также обратилась к нему с вопросом, разрешит ли он ей больше не тренироваться, ведь до ближайшего шоу остается еще целая неделя. Ее спутник ответил утвердительно.
Кроме того, Волочкова возмутилась по поводу завистников и хейтеров, которые не могут себе позволить отдых на райском острове и поэтому не находят ничего лучше, как оскорблять балерину. В связи с этим она пообещала, что больше не будет давать благотворительные концерты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Прохор Шаляпин сказал о будущей жене. Певец заговорил о готовности к третьему браку.
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