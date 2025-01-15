«У меня пах болит, я хочу отдохнуть»: Волочкова пожаловалась подписчикам

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 57 0

Волочкова больше не может репетировать и желает отдохнуть

Анастасия Волочкова: «У меня пах болит, а люди сходят с ума от зависти»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Балерина в данный момент отдыхает на Мальдивах.

Балерина Анастасия Волочкова больше не может репетировать и желает отдохнуть. Об этом она сообщила подписчикам, выложив эмоциональное видео в соцсетях.

«Послушайте, мои золотые! Можно, я попрошу у вас на сегодня освобождение от занятий и репетиций? У меня пах болит, я хочу просто отдохнуть», — пожаловалась она.

Бывшая прима Большого театра в данный момент отдыхает на Мальдивах вместе с 26-летним танцором Марчелом Абаби. На видео в соцсетях она также обратилась к нему с вопросом, разрешит ли он ей больше не тренироваться, ведь до ближайшего шоу остается еще целая неделя. Ее спутник ответил утвердительно.

Кроме того, Волочкова возмутилась по поводу завистников и хейтеров, которые не могут себе позволить отдых на райском острове и поэтому не находят ничего лучше, как оскорблять балерину. В связи с этим она пообещала, что больше не будет давать благотворительные концерты.

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