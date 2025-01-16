На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетнего Эмина

Эфирная новость 22 0

У мальчика тяжелое генетическое заболевание. Каждый вдох и выдох ему даются с трудом.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Сегодня «День добрых дел» на Пятом канале. И наша с вами помощь нужна четырехлетнему Эмину из Симферополя. У мальчика тяжелое генетическое заболевание. Каждый вдох и выдох ему даются с трудом.

Кроме ежедневного лечения требуется специальный аппарат для очистки дыхательных путей. Его стоимость — 1,5 миллиона рублей. Таких денег у семьи нет.

Помочь можете вы, зрители Пятого канала. Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования — она может быть любой — на короткий номер 22-22. Или наведите камеру вашего смартфона на QR-код, который вы видите на экране.

Эмину приходится делать ингаляции пять раз в день. Ему четыре года, но он не ходит в детский сад из-за постоянных процедур, которые нужны для поддержания стабильного состояния.

«Он просыпается, начинает дышать ингаляцией. После ингаляции у нас кинезиотерапия — он прыгает на батуте. Потом мы проводим техники специальные, чтобы вывести мокроту», — рассказывает Эльзара Ахметова, мама Эмина.

И так на протяжении всего дня. У Эмина муковисцидоз — генетическое наследственное заболевание, при котором весь секрет в организме становится густым.

О том, что мальчик серьезно болен, стало известно через две недели после выписки из роддома. По словам мамы, они вообще не верили, что такое возможно у них в семье. Ни у кого не было подобных заболеваний. Эмин выглядел как здоровый ребенок, и мама не могла принять диагноз, пока его не подтвердили сданные анализы.

Из-за муковисцидоза Эмин находится под пристальным наблюдением врачей. Заболевание уже дало осложнения на другие органы — плохо функционирует поджелудочная железа. Требуется постоянно принимать специальные ферменты, чтобы пища могла перевариваться.

«Каждые три месяца он сдает анализы крови. У него там свой большой список. Обязательно витамины, биохимия, общий анализ крови. Также он сдает посевы из легких и носа. Мазки мы отправляем», — говорит Эльзара Ахметова.

Несмотря на болезнь, Эмин очень активный. Любит выполнять упражнения на шведской стенке. Играть в машинки и боксировать.

Мальчика берегут, как могут: даже в случае обычной простуды его состояние из-за врожденного заболевания резко ухудшается. Ему назначают длительный курс антибиотикотерапии в высоких дозировках.

Но как бы ни старались родители поддерживать состояние ребенка, этого недостаточно, говорят врачи. Чтобы легкие могли лучше избавляться от мокроты и наполняться кислородом, нужен специальный аппарат — система очистки дыхательных путей.

«Ему необходим именно специальный вибрационный жилет для эвакуации мокроты, чтобы не было обострений, не было бронхитов и пневмоний. Отстукивание, грубо говоря, путем вибрации и эвакуация мокроты из легких. И это помогает», — объясняет врач-педиатр Анастасия Горяинова.

Стоимость виброжилета — 1,5 миллиона рублей. А все деньги семьи сейчас уходят на текущее лечение. Без помощи неравнодушных людей не обойтись, ведь медлить уже нельзя — с каждым днем кислорода в легкие поступает все меньше.

Немного наших усилий, и мы все вместе сможем спасти сразу двоих детей — у Эмина есть младшая сестра, у нее тоже муковисцидоз. И аппаратом, который помогает выводить мокроту, они смогут пользоваться вместе.

Тема:
День Добрых Дел
10 янв
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Алисы
9 янв
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Алисы
26 дек
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Киры
20 дек
На Пятом канале акция «День добрых дел» для двухлетнего Антона
12 дек
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 16-летней Саши
6 дек
На Пятом канале акция «День добрых дел» для пятилетней Дарины
5 дек
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Дарины
28 нояб
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Полины
22 нояб
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Любавы
21 нояб
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Любавы
-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.81
-0.63 106.10
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Пушка М-46 помогает нашим бойцам громить ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака
5:40
«Отправил бы, куда положено»: Фицо пристыдил словацкого школьника с лентой в цветах флага Украины
5:24
Все очень плохо. ВСУ жалуются на крайне сложную обстановку на передовой
5:09
На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетнего Эмина
4:52
«Остались резинки, бумажки и пакет»: из депозитария в Сочи исчезли миллионы рублей

Сейчас читают

Любовь (к деньгам) зла. Украина готова угробить Европу за доллары США
«Будто в заложниках»: застрявшая на судне в Антарктиде россиянка рассказала о неисправном корабле
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год