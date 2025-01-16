На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетнего Эмина

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Сегодня «День добрых дел» на Пятом канале. И наша с вами помощь нужна четырехлетнему Эмину из Симферополя. У мальчика тяжелое генетическое заболевание. Каждый вдох и выдох ему даются с трудом.

Кроме ежедневного лечения требуется специальный аппарат для очистки дыхательных путей. Его стоимость — 1,5 миллиона рублей. Таких денег у семьи нет.

Помочь можете вы, зрители Пятого канала. Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования — она может быть любой — на короткий номер 22-22. Или наведите камеру вашего смартфона на QR-код, который вы видите на экране.

Эмину приходится делать ингаляции пять раз в день. Ему четыре года, но он не ходит в детский сад из-за постоянных процедур, которые нужны для поддержания стабильного состояния.

«Он просыпается, начинает дышать ингаляцией. После ингаляции у нас кинезиотерапия — он прыгает на батуте. Потом мы проводим техники специальные, чтобы вывести мокроту», — рассказывает Эльзара Ахметова, мама Эмина.

И так на протяжении всего дня. У Эмина муковисцидоз — генетическое наследственное заболевание, при котором весь секрет в организме становится густым.

О том, что мальчик серьезно болен, стало известно через две недели после выписки из роддома. По словам мамы, они вообще не верили, что такое возможно у них в семье. Ни у кого не было подобных заболеваний. Эмин выглядел как здоровый ребенок, и мама не могла принять диагноз, пока его не подтвердили сданные анализы.

Из-за муковисцидоза Эмин находится под пристальным наблюдением врачей. Заболевание уже дало осложнения на другие органы — плохо функционирует поджелудочная железа. Требуется постоянно принимать специальные ферменты, чтобы пища могла перевариваться.

«Каждые три месяца он сдает анализы крови. У него там свой большой список. Обязательно витамины, биохимия, общий анализ крови. Также он сдает посевы из легких и носа. Мазки мы отправляем», — говорит Эльзара Ахметова.

Несмотря на болезнь, Эмин очень активный. Любит выполнять упражнения на шведской стенке. Играть в машинки и боксировать.

Мальчика берегут, как могут: даже в случае обычной простуды его состояние из-за врожденного заболевания резко ухудшается. Ему назначают длительный курс антибиотикотерапии в высоких дозировках.

Но как бы ни старались родители поддерживать состояние ребенка, этого недостаточно, говорят врачи. Чтобы легкие могли лучше избавляться от мокроты и наполняться кислородом, нужен специальный аппарат — система очистки дыхательных путей.

«Ему необходим именно специальный вибрационный жилет для эвакуации мокроты, чтобы не было обострений, не было бронхитов и пневмоний. Отстукивание, грубо говоря, путем вибрации и эвакуация мокроты из легких. И это помогает», — объясняет врач-педиатр Анастасия Горяинова.

Стоимость виброжилета — 1,5 миллиона рублей. А все деньги семьи сейчас уходят на текущее лечение. Без помощи неравнодушных людей не обойтись, ведь медлить уже нельзя — с каждым днем кислорода в легкие поступает все меньше.

Немного наших усилий, и мы все вместе сможем спасти сразу двоих детей — у Эмина есть младшая сестра, у нее тоже муковисцидоз. И аппаратом, который помогает выводить мокроту, они смогут пользоваться вместе.