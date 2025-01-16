Собянин и Белозеров открыли вокзал Щербинка МЦД-2 после реконструкции в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли вокзал Щербинка линии второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) после реконструкции. Об этом градоначальник сообщил в Telegram-канале.

Транспортный узел построен на месте устаревшей остановки пригородных электричек. Он очень востребован в префектуре Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

«С запуском МЦД-2 число пассажиров в Щербинке увеличилось в 1,5 раза и продолжает расти. В пешей доступности от вокзала живут и работают порядка 90 тысяч человек», — сказал градоначальник.

Запущено три новых маршрута наземного городского транспорта. Это позволило сократить время подъезда к вокзалу на пять минут.

Кроме того, Собянин и Белозеров утвердили планы развития Центрального транспортного узла на 20254-2026 годы. В их рамках возведут или модернизируют семь вокзалов столицы, обновят подвижной состав четырех диаметров. Вместе с тем уже началась поставка новых поездов на Ярославское направление Московской железной дороги (МЖД).

«В плане, который мы подписали по поручению президента (РФ Владимира Путина. — Прим. ред.), — 15 мероприятий по развитию пассажирской инфраструктуры», — добавил Собянин.

Ранее 5-tv.ru писал, что шесть новых поездов «Иволга 4.0» запустили на МЦД-4. Уже более 80 таких составов курсируют по Московскому центральному диаметру.