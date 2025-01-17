Оценку по истории предложили учитывать при поступлении в вузы

С инициативой выступили в Госдуме.

Оценку по истории из школьного аттестата необходимо учитывать при поступлении абитуриентов в вузы. С таким предложение к заместителю Председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко обратился депутат Госдумы Александр Аксененко. Об этом пишут РИА Новости — в распоряжении агентства имеется соответствующий документ.

Также политик предложил установить по предмету минимальный проходной балл.

А недавно в Рособрнадзоре прокомментировали слухи об отмене ЕГЭ, об этом ранее сообщал 5-tv.ru. Всех учащихся призвали продолжать готовиться к предстоящим экзаменам, а в поиске информации опираться на официальную информацию, публикуемую на госресурсах.

Сообщалось, что глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил о старте в России процесса отказа от ЕГЭ. По словам депутата, уже сейчас можно наблюдать изменения в системе образования, в том числе внедрение интегральной оценки.

Еще раньше глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил ввести в школах интегральную оценку знаний выпускников, принятую в Советском Союзе.