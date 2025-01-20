Там также размещена подпись «он вернулся»

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь оказался на обложке журнала Time.

На изображении Трамп — за столом Овального кабинета. Он сметает кипу документов, стационарный телефон, а также солнцезащитные очки-авиаторы, в которых часто ходит Джо Байден, которому осталось быть главой Белого дома уже меньше суток.

«Он вернулся», — гласит надпись.

По мнению журналистов Time, Трамп изменил Америку так, как «невозможно было и представить» десять лет назад — отчасти это произошло из-за отказа от норм, которых придерживалась другие американские лидеры.

«Он, вероятно, самый влиятельный агент перемен, занимавший Белый дом со времен Франклина Делано Рузвельта (32-й президент США — Прим.ред.)», — говорится в материале издания, посвященном Трампу.

Time ежегодно с 1927 года присуждает звание «человек года». В минувшем декабре Трамп стал человеком 2024-го — издание назвало политика «самым могущественным на Земле». Всего на получение титула в прошлом году претендовали десять персон.

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