Трамп вновь оказался на обложке журнала Time

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 655 0

Time поместил на обложку сметающего документы в Белом доме Трампа

Трамп вновь оказался на обложке журнала Time

Фото: www.globallookpress.com/Oliver Contreras - Pool via CNP

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Тема:
Инаугурация Дональда Трампа

Там также размещена подпись «он вернулся»

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь оказался на обложке журнала Time.

На изображении Трамп — за столом Овального кабинета. Он сметает кипу документов, стационарный телефон, а также солнцезащитные очки-авиаторы, в которых часто ходит Джо Байден, которому осталось быть главой Белого дома уже меньше суток.

«Он вернулся», — гласит надпись.

По мнению журналистов Time, Трамп изменил Америку так, как «невозможно было и представить» десять лет назад — отчасти это произошло из-за отказа от норм, которых придерживалась другие американские лидеры.

«Он, вероятно, самый влиятельный агент перемен, занимавший Белый дом со времен Франклина Делано Рузвельта (32-й президент США — Прим.ред.)», — говорится в материале издания, посвященном Трампу.

Time ежегодно с 1927 года присуждает звание «человек года». В минувшем декабре Трамп стал человеком 2024-го — издание назвало политика «самым могущественным на Земле». Всего на получение титула в прошлом году претендовали десять персон.

Ранее 5-tv.ru писал, как проходит инаугурация президента США.

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