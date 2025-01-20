Очередной фейк от НАТО: Россия не причастна к обрыву кабелей в Балтике

Эфирная новость 52 0

Россия не причастна к обрыву кабелей в Балтике

Фото, видео: Reuters/Ints Kalnins; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Несмотря на разоблачение, альянс не отменит патрулирование моря.

Пожалуй, к самому неожиданному выводу пришли разведслужбы США и НАТО. Они заявили, что Россия не причастна к каким-либо повреждениям кабелей в Балтийском море. Их обрыв стал результатом аварий, а не диверсий, такой вывод разведчиков публикует The Washington Post.

А ведь всего несколько дней назад лидеры стран ЕС соревновались, кто громче обвинит Россию в порче линий между Финляндией, Эстонией и Швецией. НАТО даже запустило в Балтике, недалеко от наших границ новую патрульную миссию. Но вот теперь, после того, как выяснилось, что все разговоры о российской угрозе оказались фейком, альянс почему-то не отменяет проект «Балтийский часовой». Причем, кроме надводных кораблей и подлодок, к ним примкнут беспилотные катера, такие же, какими ВСУ пытались атаковать побережье Крыма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад преследует определенную цель, выдвигая обвинения против России по поводу порчи инфраструктуры в Балтийском море. Таким образом НАТО хочет ограничить экспорт российской нефти. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.41
0.03 104.86
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:35
Будет дороже обычного: общий для РФ и Белоруссии полис ОСАГО заработает в апреле
10:17
Переговоры в приоритете: когда состоится телефонный разговор Трампа и Путина
9:58
Три человека погибли в страшном ДТП под Новосибирском
9:39
В России начала действовать скидка в 50% на детские авиабилеты
9:21
Очередной фейк от НАТО: Россия не причастна к обрыву кабелей в Балтике
9:05
Как без операций продлить молодость по типу старения лица

Сейчас читают

Опасность атаки БПЛА объявлена в Татарстане
Артиллеристы группировки войск «Днепр» поразили группу пехоты ВСУ в Запорожье
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год