Путин: Россия занимает первое место по поставкам газа в Китай

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 21 0

Из РФ к КНР этот природный ресурс поступает уже пять лет.

Путин: Россия занимает первое место по поставкам газа в Китай

Фото: www.globallookpress.com/© Maksim Konstantinov

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Россия занимает первое место в мире по поставкам природного газа в Китай. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Пять лет назад вместе с вами дали старт работы газопровода „Сила Сибири“. Сегодня же Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа», — сказал глава России.

Поставки этого ресурса в Китай по газопроводу «Сила Сибири» были запущены в конце 2019 года с Чандинского месторождения в Якутии. Через три года газ в КНР стал доставлять поток с Ковыктинского месторождения, который находится в Иркутской области. Сейчас протяженность магистрального газопровода составляет около трех тысяч километров.

Лидер РФ также отметил, что товарооборот между двумя государствами вырос на 7% до 220-245 миллиардов долларов. И этот показатель был достигнут в условиях внешнего негативного воздействия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели разговор по видеосвязи. Лидеры подвели итоги работы за 2024 год и наметили новые планы по развитию отношений между странами.

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