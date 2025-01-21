«Принцип доверия»: Путин указал на работу РФ и КНР в интересах обеспечения безопасности

Взаимодействие между Россией и Китаем не подвержено влиянию политической ситуации.

Россия и КНР совместно ведут работу, которая действует в интересах обеспечения безопасности в Евразии и в мире в целом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на Евразийском пространстве и в мире в целом», — пояснил Путин.

По его словам, связь между двумя государствами строится на принципах дружбы, доверия и поддержки, равноправия и взаимной выгоды. Она не подвержена влиянию политической ситуации.

Также Путин подчеркнул, что 2024 год оказался успешным для обеих стран. Поскольку Россия и Китай реализуют успешные проекты в промышленности, транспорте и других областях. Президент поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку российскому председательству в БРИКС.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность.