Путин поздравил Трампа со вступлением в должность

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 188 0

Российский лидер обсудил с постоянными членами Совбеза РФ тему инаугурации президента США.

Путин поздравил Трампа со вступлением в должность

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Президент России Владимир Путин от лица страны поздравил избранного президента США Дональда Трампа со вступлением в должность. Тему инаугурации американского лидера он обсудил с постоянными членами Совбеза РФ.

В рамках встречи глава государства попросил главу МИД России Сергея Лаврова выступить с докладом о мировой ситуации. Министр указал, что внимание мировой общественности сейчас приковано к событиям в Вашингтоне. Трамп и его команда прибыли в город для проведения инаугурации.

Тем временем, Трамп вместе с супругой начал инаугурационные мероприятия. Он посетил богослужения в церкви Святого Иоанна в Вашингтоне.

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