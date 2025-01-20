Путин поздравил Трампа со вступлением в должность

Президент России Владимир Путин от лица страны поздравил избранного президента США Дональда Трампа со вступлением в должность. Тему инаугурации американского лидера он обсудил с постоянными членами Совбеза РФ.

В рамках встречи глава государства попросил главу МИД России Сергея Лаврова выступить с докладом о мировой ситуации. Министр указал, что внимание мировой общественности сейчас приковано к событиям в Вашингтоне. Трамп и его команда прибыли в город для проведения инаугурации.

Тем временем, Трамп вместе с супругой начал инаугурационные мероприятия. Он посетил богослужения в церкви Святого Иоанна в Вашингтоне.