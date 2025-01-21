«Мы готовы»: Россия ждет предложений от США по завершению конфликта на Украине

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 51 0

Ушаков: команда Трампа еще не выходила на контакт с представителями РФ

Ушаков: для разговора Путина и Трампа нужны конкретные предложения от США

Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

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Трамп обещал урегулировать ситуацию в течение суток после вступления в должность. Однако никаких конкретных предложений пока еще не поступало.

Россия готова к диалогу с США по урегулированию конфликта на Украине, если команда президента Штатов Дональда Трампа свяжется с российскими представителями. Об этом сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы читаем в СМИ и видим по телевидению, что, дескать, администрация (США — Прим.ред.) готовится к диалогу с Россией. И что даже появились сообщения, что Трамп дал поручения своим сотрудникам связаться с российскими представителями. Мы готовы», — сказал Ушаков.

Однако помощник президента отметил, что пока никаких конкретных выходов на представителей РФ со стороны администрации Трампа не поступало.

К слову, еще до инаугурации Трамп многократно обещал завершить украинский конфликт в течение суток после вступления в должность, а теперь сказал, что у него есть «еще полдня». Накануне телеканал CNN сообщал, что Трамп поручил своим помощникам организовать ему телефонный разговор с Путиным «в течение нескольких дней».

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп ответил на вопрос о завершении конфликта на Украине.

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