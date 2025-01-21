Первая пациентка с раком крови успешно прошла лечение российским препаратом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Женщине 59 лет двумя дозами ввели «Утжефру», после чего у нее не было зафиксировано серьезных осложнений.

Первая пациентка с раком крови успешно прошла лечение российским препаратом

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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Первая пациентка с онкологическим заболеванием крови прошла успешное лечение отечественным препаратом «Утжефра». Об этом сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) гематологии Минздрава РФ.

Уточняется, что участвующая в клиническом исследовании женщина 59 лет получила «Утжефру» 12 и 13 декабря 2024 года двумя дозами, после чего у нее не было серьезных осложнений.

Через неделю пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии пациентку перевели в гематологическое отделение, где она наблюдалась в условиях дневного стационара. В результате исследования был подтвержден полный ответ на терапию и безопасность препарата, подчеркнули в центре.

Также сообщается, что всего в клиническом исследовании примут участие 60 пациентов. В течение года после введения препарата они будут сдавать анализ крови и проходить инструментальные исследования для определения статуса по основному заболеванию и контролю ремиссии.

Ранее сообщалось, что российские ученые испытывают новый радиофармпрепарат на основе бора, который уже показал высокую эффективность в борьбе с последними стадиями рака. Также специалисты создают целую линейку лекарств для лечения тяжелых форм онкологических заболеваний. Радий, цирконий, лютеций и актиний — на основе этих химических элементов появляется все больше препаратов, помогающих искать и обезвреживать злокачественные опухоли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый и единственный в мире клеточный продукт, уничтожающий опухоли, создан в Белоруссии.

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Первая пациентка с раком крови успешно прошла лечение российским препаратом

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