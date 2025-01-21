Первая пациентка с раком крови успешно прошла лечение российским препаратом

Первая пациентка с онкологическим заболеванием крови прошла успешное лечение отечественным препаратом «Утжефра». Об этом сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) гематологии Минздрава РФ.

Уточняется, что участвующая в клиническом исследовании женщина 59 лет получила «Утжефру» 12 и 13 декабря 2024 года двумя дозами, после чего у нее не было серьезных осложнений.

Через неделю пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии пациентку перевели в гематологическое отделение, где она наблюдалась в условиях дневного стационара. В результате исследования был подтвержден полный ответ на терапию и безопасность препарата, подчеркнули в центре.

Также сообщается, что всего в клиническом исследовании примут участие 60 пациентов. В течение года после введения препарата они будут сдавать анализ крови и проходить инструментальные исследования для определения статуса по основному заболеванию и контролю ремиссии.

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