На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Мирона

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Сегодня «День добрых дел» на Пятом канале. Наша помощь нужна маленькому Мирону из Оренбургской области. У него тяжелое кардиозаболевание, из-за которого каждый день может стать для малыша последним.

Мальчику необходима сложная операция стоимостью 2 500 000 рублей. Давайте вместе поможем семье Мирона собрать деньги. Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 7511 или отсканируйте QR-код на экране во время сюжета.

Плач, испуг или физическая нагрузка — большой стресс для маленького, еще не окрепшего сердечка Мирона. Как следствие — обмороки, которые могут случится в любую минуту. Все из-за врожденного кардиологического заболевания — синдрома интервала QT Проще говоря, нарушения ритма сердца.

«В августе сделали ЭКГ, сказали, что у ребенка удлиненный QТ — об этом ничего не слышала, не знала. В Интернете начиталась про внезапную смерть», —рассказывают Ольга Цыс, мама Мирона.

Патологию обнаружили еще на 30 неделе беременности. После рождения малыша начались бесконечные обследования. Надежду на нормальную жизнь Мирону дали московские врачи — сначала стабилизировали его состояние, прописали дорогостоящие блокаторы. Без них теперь не обойтись — если уменьшить дозу или пропустить прием, обморок может произойти внезапно, впрочем лекарства все равно не дают стопроцентного результата.

Мирону нужна сложная операция. Так называемая левосторонняя симпатэктомия должна уменьшить нагрузку на сердце малыша, а приступы купирует дефибриллятор, который вживят в организм. Причем провести оба вмешательства нужно одномоментно.

«Если мы имплантируем только дефибриллятор — операция всегда стресс и после оперативного вмешательства будет повышение частоты ритма. Если мы сделаем только симпатэктомию, она немножко снизит риск развития фибрилляции, но если фибрилляция желудочков возникнет, нам не с чем будет ее убрать. Ни одному из этих видов вмешательств нельзя отдать приоритет, они будут работать только вместе», — объясняет заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, заведующая детским кардиологическим отделением нарушения сердечного ритма Детского научно–практического центра нарушений сердечного ритма Вера Березницкая.

Стоимость операции — 2 500 000 рублей. Неподъемная сумма для семьи из небольшого села в Оренбургской области. Деньги на жизнь зарабатывает только отец, а Ольге приходится всегда быть с малышом. А медлить с операцией нельзя.

«Каждый обморок, у него было два обморока было, мог бы стать последним — это фибрилляция желудочков, остановка сердца, которая идет после фибрилляции», —делится мама мальчика.

Помочь Мирону можем только мы с вами — телезрители Пятого канала. Пожертвовав любую сумму на лечение. Мальчик не смотря на свой маленький возраст, очень стойко и мужественно переносит болезнь и о его стремлении бороться с ней лучше нас скажут эти кадры.

Давайте вместе поможем Мирону — отправьте СМС с суммой пожертвования — она может быть любой! — на короткий номер 7511. Большое вам спасибо!