Самая жаркая комедия зимы: состоялась премьера фильма «Василий»

Кинокартина рассказывает о братьях-близнецах, разлученных в детстве.

Через несколько часов в российский прокат выйдет одна из самых ожидаемых картин года — «Василий». На премьере приключенческой комедии в Москве снова встретились актеры, исполнившие в картине главные роли — Александр Петров и латиноамериканская звезда Барбара де Рехиль. Своими впечатлениями от совместной работы они поделились с нашим кинокритиком Николаем Никулиным.

Певица Алсу, актер Милош Бикович и мексиканская звезда Барбара де Рехиль на красной дорожке. Это премьера комедийного боевика «Василий», в котором Александр Петров сыграл аж две роли — двух братьев-близнецов.

Две страны, два стиля, две киношколы. Россия и Мексика. Один брат Коля — избалованный авантюрист, способный обмануть самый опасный в Мексике мафиозный картель и сделать это в духе фильмов Роберта Родригеса, друга Квентина Тарантино. Второй — Вася, простой преподаватель ОБЖ в школе, разлученный с братом в детстве. Это его должны были в детстве усыновить и увезти, но вышло иначе. Он зол на брата, но, когда тот попадает в неприятности, не может его бросить и не спасти. Разумеется, в духе фильма «Брат-2» Алексея Балабанова. И вот эти два кинематографических мира объединяются в фильме режиссера Дмитрия Литвиненко.

«Мы стремились снять олдскульное кино», — признался Литвиненко.

Атмосферы добавляет одноголосая озвучка Петра Гланца, официального голоса Дедпула в России, значит будет много иронии и черного юмора. Мексиканские бандиты, коррумпированные полицейские, опасные районы. Барбара де Рехиль, мексиканская суперзвезда, сыгравшая одну из главных ролей, с которой мы встретились накануне премьеры, подтверждает —съемки были безумными.

«Я помню, мы были где-то в лесу. Я отправила локацию мужу, и он сказал: „Что ты там делаешь, это так опасно!“ Я такая: „Правда?“ И в тот день я подумала: „О боже, почему мы здесь?“ Время шло, был уже час ночи. И я сказала Саше, что нам нужно поторопиться, потому что здесь очень опасно и, может быть, 300 каких-нибудь парней придут и убьют нас», — вспоминает актриса Барбара де Рехиль.

«Потому что это была ночь. Несмотря на то, что полиция была с нами», — отметил актер Александр Петров.

Вася выясняет, что брат кинул на деньги местных криминальных боссов, и женщину увел, еще и с детьми. И теперь еще все думают, что он и есть брат Коля. Отличал ли персонажей на съемочной площадке режиссер Дмитрий Литвиненко, неизвестно, но он определенно остался доволен тем, как Александр Петров быстро перевоплощался из одного образа в другой.

— Мне он говорил всегда: «Александр Андреевич, гениально». Если он так не говорил, мы делали дубль.

— А по-актерски, все-таки кто лучше сыграл: Василий или Николай?

— Какой классный вопрос. А давайте адресуем его Барбаре.

— Василий сыграл лучше. Мне нравится Коля, потому как он очень горяч. Но Василий изумителен. Он такой добрый, щедрый, не говорящий по-испански. Я обожаю это.

«Быть братьями — это быть одной семьей. Даже если вы совершенно не сходитесь во взглядах на жизнь. Впрочем, в одном не может быть двух мнений — фильм хороший. Тут не поспоришь», — отметил актер Ян Цапник.

И даже если твой брат по сюжету негодяй, ты его не бросишь. Во всяком случай, русские герои так не поступают.