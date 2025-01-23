Украинская организация «Правый сектор»* признана террористической в РФ

Верховный суд России признал террористической украинскую организацию «Национально-освободительное движение «Правый сектор»*. Об этом сообщила пресс-служба высшего судебного органа.

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов уточнил, что террористическими были признаны входящие в «Правый сектор» организации объединения «Правая молодежь»* и «Добровольческий украинский корпус «Правого сектора»*.

В организации объеденины украинские националистические ультраправые структуры. По словам Иванова, «Правый сектор» основан на идеологии радикального национализма в Незалежной и тотальной русофобии. Члены «Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» с начала спецоперации активно участвуют в боевых действия против России.

При этом «Правая молодежь» пропагандирует среди детей и подростков ненависть к гражданам РФ, прославляет пособников фашистской Германии. Также члены этой организации занимаются подготовкой к боевым действиям и организуют сбор денег для армии Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как диверсанты соглашаются на предательство ради лживых обещаний Украины. Спецслужбы Незалежной вербуют россиян, готовых на страшные преступления ради «лучшей жизни». В том числе — убийства своих же родных. Результат один — пособников украинского режима вычисляют наши спецслужбы и преступники оказываются за решеткой.

* — организация признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории России