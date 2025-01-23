Украинская организация «Правый сектор»* признана террористической в РФ

|
Евгения Романова
Евгения Романова 40 0

В ней объеденины националистические ультраправые структуры, члены которых участвуют в боевых действиях против РФ и пропагандируют русофобию.

Фото, видео: www.globallookpress.com/© Petrov Sergey; Генеральная прокуратура России; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Верховный суд России признал террористической украинскую организацию «Национально-освободительное движение «Правый сектор»*. Об этом сообщила пресс-служба высшего судебного органа.

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов уточнил, что террористическими были признаны входящие в «Правый сектор» организации объединения «Правая молодежь»* и «Добровольческий украинский корпус «Правого сектора»*.

В организации объеденины украинские националистические ультраправые структуры. По словам Иванова, «Правый сектор» основан на идеологии радикального национализма в Незалежной и тотальной русофобии. Члены «Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» с начала спецоперации активно участвуют в боевых действия против России.

При этом «Правая молодежь» пропагандирует среди детей и подростков ненависть к гражданам РФ, прославляет пособников фашистской Германии. Также члены этой организации занимаются подготовкой к боевым действиям и организуют сбор денег для армии Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как диверсанты соглашаются на предательство ради лживых обещаний Украины. Спецслужбы Незалежной вербуют россиян, готовых на страшные преступления ради «лучшей жизни». В том числе — убийства своих же родных. Результат один — пособников украинского режима вычисляют наши спецслужбы и преступники оказываются за решеткой.

* — организация признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории России

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
99.10
0.82 103.66
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:11
«Напряженная и сложная»: в офисе Зеленского оценили обстановку в зоне СВО для ВСУ
20:56
Трамп: Украина готова заключить сделку по урегулированию конфликта
20:40
«Внутреннее сосредоточение»: стилист Байрамов ответил, почему не нужно бояться года Отшельника
20:25
«Подкармливайте правильно»: как предотвратить «гниение» мозга
20:08
Украинская организация «Правый сектор»* признана террористической в РФ
19:58
Устроены так люди — желают знать, что будет: в России начнут бороться с тарологами

Сейчас читают

«Высыпайся сейчас»: Бикович дал совет Петрову, который скоро станет отцом
Держала в страхе все село: поедавшую собак тигрицу поймали под Хабаровском
Братская Мексика: звезды на красной дорожке премьеры фильма «Василий»
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год