Путин призвал наращивать работу МГУ в сфере международного сотрудничества

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Необходимо расширять возможности для иностранцев из дружественных государств изучать русский язык и историю.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Необходимо наращивать работу Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова в сфере международного сотрудничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета вуза.

Глава государства указал на особую миссию университета, которая заключается в продвижении российского образования и русской культуры за рубежом, а также в укреплении связей с научно-образовательными учреждениями во всем мире.

«На современном этапе необходимо наращивать эту работу с учетом наших планов по расширению международного сотрудничества со многими странами так называемого большинства: государствами Азии, Африки, Латинской Америки, нашими партнерами из СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС», — отметил Путин.

Он призвал к дальнейшему привлечению иностранных студентов и аспирантов для обучения в России, предлагая лучшее из того, что накопила отечественная система классического образования в области естественных и гуманитарных наук.

«Нужно и дальше расширять возможности для иностранцев из дружественных государств изучать русский язык и историю. Для этого, в том числе, улучшать качество содержания образовательных программ в зарубежных филиалах МГУ. Они являются настоящими форпостами российского образования в мире», — заключил президент.

В этот же день ректор МГУ Виктор Садовничий показал российскому лидеру экспозицию музея истории вуза в Фундаментальной библиотеке университета. В свою очередь Путин поздравил коллектив МГУ с присвоением ордена «За доблестный труд».

Главный вуз страны был награжден в конце прошлого года за вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, а также развитие российской науки и образования. Выступая перед коллективом вуза, Путин отметил, что МГУ занимает лидирующую, системообразующую роль во всей системе отечественного высшего образования и задает тон развитию этой сферы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о планах мэрии Москвы отреставрировать звезду на главном здании МГУ на Воробьевых горах, установленную на высоте свыше 230 метров.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
99.10
0.82 103.66
0.42
Календарь полнолуний на 2025 год: советы и запреты

Последние новости

18:35
Малыш вырос: Диана Гурцкая обеспокоена взрослением сына
18:25
«Деловые, но прагматичные»: как на самом деле Путин относится к Трампу
18:18
Путин: Правительство Москвы выполнило все задачи по инновационному кластеру МГУ
17:58
«Вот-вот взорвется»: беременная невестка Валерии пожаловалась на сильные боли
17:50
Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине
17:47
Сотрудники ФСБ задержали пилота по подозрению в госизмене

Сейчас читают

В Новой Москве сбили беспилотник
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Это не Мелания: вся правда о главной женщине Дональда Трампа

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год