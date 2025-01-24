Путин призвал наращивать работу МГУ в сфере международного сотрудничества

Необходимо наращивать работу Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова в сфере международного сотрудничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета вуза.

Глава государства указал на особую миссию университета, которая заключается в продвижении российского образования и русской культуры за рубежом, а также в укреплении связей с научно-образовательными учреждениями во всем мире.

«На современном этапе необходимо наращивать эту работу с учетом наших планов по расширению международного сотрудничества со многими странами так называемого большинства: государствами Азии, Африки, Латинской Америки, нашими партнерами из СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС», — отметил Путин.

Он призвал к дальнейшему привлечению иностранных студентов и аспирантов для обучения в России, предлагая лучшее из того, что накопила отечественная система классического образования в области естественных и гуманитарных наук.

«Нужно и дальше расширять возможности для иностранцев из дружественных государств изучать русский язык и историю. Для этого, в том числе, улучшать качество содержания образовательных программ в зарубежных филиалах МГУ. Они являются настоящими форпостами российского образования в мире», — заключил президент.

В этот же день ректор МГУ Виктор Садовничий показал российскому лидеру экспозицию музея истории вуза в Фундаментальной библиотеке университета. В свою очередь Путин поздравил коллектив МГУ с присвоением ордена «За доблестный труд».

Главный вуз страны был награжден в конце прошлого года за вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, а также развитие российской науки и образования. Выступая перед коллективом вуза, Путин отметил, что МГУ занимает лидирующую, системообразующую роль во всей системе отечественного высшего образования и задает тон развитию этой сферы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о планах мэрии Москвы отреставрировать звезду на главном здании МГУ на Воробьевых горах, установленную на высоте свыше 230 метров.