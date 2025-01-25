США потребовали от Индии сгрузить с танкеров нефть из России до 27 февраля

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 101 0

Нью-Дели намеревается и дальше покупать нефть у РФ, но устанавливает порог стоимости барреля.

США потребовали от Индии разгрузить танкеры с нефтью из России

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Власти США потребовали от Индии разгрузить находящиеся под санкциями танкеры с российской нефтью. Крайний срок исполнения распоряжения — 27 февраля. Завершить финансовые операции необходимо к 12 марта. Об этом сообщается в материале агентства Reuters со ссылкой на заявление замминистра нефти и газа Индии Панкаджа Джайна.

Как отметил чиновник, Индия все еще рассчитывает на дальнейшие закупки нефти из РФ, но не на любых условиях. Страна готова сотрудничать только если стоимость барреля будет ниже 60 долларов. Тот самый установленный Западом потолок цен, введенный в 2022 году и вошедший в восьмой пакет антироссийских санкций. Джайн также отметил, что сделки с Москвой не будут включать компании и суда, подпадающие под действие ограничительных мер.

Новые санкции против России были введены Соединенными Штатами 10 января и коснулись сферы энергетики. В черном списке оказались глава «Газпром нефти» Александр Дюков, руководитель «Лукойла» Вадим Воробьев, генеральный директор «Татнефти» Наиля Маганова, а также газодобывающие компании «Ачимгаз», предприятия «Русгазбурения» и «Лаявожнефтегаз».

Финансовые операции с «Газпром нефтью» и «Сургутнефтегазом» США требуют завершить к 27 февраля, американским компаниям с этого дня будет запрещено оказывать нефтесервисные услуги в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Венгрия потеряла 19 миллиардов евро из-за санкций Евросоюза против РФ.

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