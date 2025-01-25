Собянин пожелал московским студентам успешной учебы и ярких достижений

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28 0

В столице студенты получают не только важные знания, но и возможности для творческой реализации, культурного развития, занятий спортом и активного участия в жизни города.

Собянин пожелал московским студентам успешной учебы и ярких достижений

Фото: mos.ru

Ровно 270 лет назад, в День памяти святой Татьяны, был основан Московский университет. С него началась новая веха в истории отечественного образования и науки. С Днем российского студенчества, который празднуют 25 января, москвичей поздравил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сегодня Татьянин день отмечают сотни тысяч московских студентов — умных, энергичных, целеустремленных. Вместе с профессией вы получаете в столице отличные возможности для реализации талантов, культурного развития, занятий спортом, активного участия в жизни города и успешного начала карьеры», — написал мэр Москвы.

Он также пожелал московским студентам вдохновения для покорения новых вершин, верных друзей, успешной учебы, ярких достижений в работе и жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова назвала Дипакадемию МИД РФ символом международного общения.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.26
-0.84 103.19
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:34
Деликатес с сюрпризом: на российские прилавки попала красная икра с глистами
20:12
Шунт или стент: как сегодня борются с атеросклерозом и какой метод лучше
19:55
Игнорировал Зеленского и мытье рук: неожиданные факты из жизни нового главы Пентагона Пита Хегсета
19:48
Новый шеф Пентагона: экс-телеведущего Пита Хегсета привели к присяге
19:35
Не игнорируйте знаки Вселенной: прогноз Таро на февраль 2025 года
19:14
Собянин пожелал московским студентам успешной учебы и ярких достижений

Сейчас читают

«Оскар» не достоин меня»: Кологривый не оставил триумф Борисова без внимания
Сыгравшего Леню Голубкова актера Владимира Пермякова обманули мошенники
Не игнорируйте знаки Вселенной: прогноз Таро на февраль 2025 года
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год