Собянин пожелал московским студентам успешной учебы и ярких достижений

Ровно 270 лет назад, в День памяти святой Татьяны, был основан Московский университет. С него началась новая веха в истории отечественного образования и науки. С Днем российского студенчества, который празднуют 25 января, москвичей поздравил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сегодня Татьянин день отмечают сотни тысяч московских студентов — умных, энергичных, целеустремленных. Вместе с профессией вы получаете в столице отличные возможности для реализации талантов, культурного развития, занятий спортом, активного участия в жизни города и успешного начала карьеры», — написал мэр Москвы.

Он также пожелал московским студентам вдохновения для покорения новых вершин, верных друзей, успешной учебы, ярких достижений в работе и жизни.

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