Сиквел «Джокера» с Хоакином Фениксом может стать худшим фильмом 2024 года

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 44 0

Картина номинирована на «Золотую малину» в нескольких категориях.

«Джокер» с Хоакином Фениксом может стать худшим фильмом 2024 года

Фото: AP/ТАСС

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В 2019 году фильм «Джокер» произвел фурор, а исполнитель главной роли Хоакин Феникс получил «Оскара». В 2024-м сиквел картины с присказкой в названии «Безумие на двоих» произвел абсолютно противоположное впечатление.

Не спасли ни актерский талант, ни присутствие в кадре Леди Гаги, ни множество визуально эффектных кадров, ни музыка. Наоборот, музыкальность ленты лишь усугубила положение. Поговаривают, сам Феникс сбежал с премьеры, так как остался недоволен, и ему было стыдно принимать аплодисменты. Но это слухи.

По факту ситуация такова. Первый «Джокер» собрал в мире миллиард долларов, второй только 208 миллионов при бюджете в 190. А еще его номинировали на позорную премию «Золотая малина» сразу в нескольких категориях — «Худшая картина», «Худший приквел, ремейк, рип-офф или сиквел», «Худший режиссер», «Худший сценарий». Хоакин Феникс и Леди Гага тоже будут претендовать на «награду» как исполнители главных ролей.

За «Золотую малину» вместе с «Джокером» поборются «Мадам Паутина», «Мегалополис», «Бордерлендс» и «Рейган». У каждого фильма по шесть номинаций. Зрители и киноманы, оскорбленные «Безумием на двоих», очень сильно болеют за него.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Никита Кологривый отреагировал на номинацию Юры Борисова на «Оскар».

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