Т-80БМ разнес «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как Т-80БМ уничтожил опорный пункт ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
ВС РФ уверенно громят неприятеля по всем фронтам спецоперации.
Экипаж танка Т-80БМ группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт, склад боеприпасов и пехоту ВСУ. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Выехав на задачу, боевая машина быстро прибыла на закрытую огневую позицию. Танкистам потребовалось минимум времени, чтобы произвести точные выстрелы по цели. После ее уничтожения, экипаж вернулся к точке отправления. Здесь танки тщательно маскируются и заряжаются. Экипажи всегда готовы выдвинуться по новой боевой задаче.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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