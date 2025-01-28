Т-80БМ разнес «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

ВС РФ уверенно громят неприятеля по всем фронтам спецоперации.

Экипаж танка Т-80БМ группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт, склад боеприпасов и пехоту ВСУ. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Выехав на задачу, боевая машина быстро прибыла на закрытую огневую позицию. Танкистам потребовалось минимум времени, чтобы произвести точные выстрелы по цели. После ее уничтожения, экипаж вернулся к точке отправления. Здесь танки тщательно маскируются и заряжаются. Экипажи всегда готовы выдвинуться по новой боевой задаче.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.