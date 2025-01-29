Продолжат накачивать Украину оружием: немецкий политик выложил всю правду пранкерам

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Вован и Лексус выяснили несколько интересных подробностей о позиции Германии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Берлин не отправит военный контингент на Украину. Об этом заявил вице-председатель партии ХДС, которая может победить на грядущих выборах в Германии. Йоханн Вадефуль во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом признался, что переброска войск невозможна юридически.

При этом он пообещал, что в случае победы его партии, новое правительство будет и дальше накачивать Украину оружием, в том числе может поставить и дальнобойные ракеты Taurus.

«Если мы говорим, что поддерживаем вас всеми средствами, у нас есть финансовые средства, военная техника и политическое участие на каждом уровне, тогда подавляющее большинство на нашей стороне. Но если мы скажем людям: „Хорошо, наши солдаты отправляются на Украину и, возможно, погибнут там“, мы потеряем поддержку. Вот это горькая правда, которую вам нужно понять», — заявил Вадефуль.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вован и Лексус опровергли использование дипфейков и ИИ в своих видео.

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