Положение, в которое сам же загнал себя киевский режим в зоне СВО, делает страну уязвимой и за столом переговоров. Если они, конечно, состоятся. Об этом написала французская газета Le Figaro после интервью президента РФ Владимира Путина, где главной темой стала специальная военная операция.

Заявления президента уже растиражировали зарубежные СМИ. И вынесли в заголовки главный посыл российского лидера: наша страна с самого начала конфликта была готова к конструктивному диалогу. Однако сейчас вести разговор нужно не с президентом* Украины Владимиром Зеленским.

«Вопрос в окончательном подписании документов. Это очень серьезный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины, кстати говоря, и России на серьезную длительную историческую перспективу. И здесь не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости. Все должно быть отточено. Но в соответствии с Конституцией Украины президент Украины, в условиях даже военного положения, не имеет права на продление своих полномочий. На продление полномочий имеет право только представительные органы власти, только Рада, то есть парламент страны.

Мы, естественно, будем добиваться того, что нас устраивает, что соответствует нашим интересам. Ну вот, с точки зрения подписания документов, здесь, конечно, все должно быть так, чтобы юристы нам подтвердили легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти соглашения.

Когда, значит, нынешний глава режима, так сегодня его можно называть, подписывал этот указ, он был легитимным президентом относительно. А теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем. Засада в чем? Понимаете? Ловушка», — сказал российский лидер.

Президент напомнил, что в начале СВО стороны были в шаге от мирного соглашения. И в его основу тогда легли предложения Киева. Но им же эти договоренности и были сорваны не без участия западных советчиков, которые контролируют каждый шаг украинских властей.

Сейчас этот факт замалчивают, опасаясь, что он окончательно подорвет доверие простых граждан к действующему режиму. При этом Владимир Путин подчеркнул, что специальная военная операция может завершиться буквально за полтора-два месяца, если Украина лишится спонсорской помощи. А еще если Киев отменит указ о запрете переговоров с Москвой.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти