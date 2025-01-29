Ханде Эрчел снимется в турецкой адаптации российского сериала «Почка»

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 50 0

В ремейке будут сохранены ключевые линии сюжета и характеры персонажей.

Ханде Эрчел сыграет в турецкой адаптации российского сериала «Почка»

Фото: www.globallookpress.com/Simone Comi

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Турецкая актриса Ханде Эрчел снимется в адаптации популярного российского сериала «Почка», главную роль в котором сыграла Любовь Аксенова.

Звезда романтической мелодрамы «Постучись в мою дверь», приобретшей всемирную известность, в новой кинокартине сыграет бескомпромиссную карьеристку, которая нуждается в экстренной пересадке жизненно важного органа.

Известно, что в планируемом ремейке сохранится основной сюжет, однако само действие будет развиваться в Турции. Избалованная в начале главная героиня под влиянием обстоятельств поменяется в лучшую сторону и пересмотрит жизненные приоритеты.

Действующим лицом новой «Почки» станет Мирием, работающая в министерстве окружающей среды и градостроительства. Это самодостаточная и независимая особа, решающая проблемы деньгами и связями. Она не размышляет о последствиях. В один из дней женщина узнает, что тяжело больна, и ей необходима трансплантация почки. Теперь ей предстоит найти донора, обратившись к близким и друзьям.

Сложность в том, что светскую львицу не ценят, поэтому не находят времени, чтобы помочь. Ей приходится искать донора самостоятельно, встречая на пути людей, которые открывают ей глаза на реальное положение вещей.

Дата премьеры пока неизвестна, но поклонники турецких сериалов и те, кому понравился российский, уже с интересом ожидают выхода новой версии.

Напомним, что «Почка» не станет первой пересъемкой отечественного кино. Недавно состоялась премьера фильма «Холоп. Великолепный век» с Керемом Бюрсином, которая является адаптацией картины с Милошем Биковичем.

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Ханде Эрчел снимется в турецкой адаптации российского сериала «Почка»

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